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Шойгу обсудил с израильским коллегой вопросы взаимодействия по обеспечению стабильности в Ближневосточном регионе

Ян Брацкий
12:22 10.02.2021
Разговор между главами оборонных ведомств двух стран состоялся по инициативе израильской стороны.
Шойгу обсудил с израильским коллегой вопросы взаимодействия по обеспечению стабильности в Ближневосточном регионе
© Фото: MOD Russia,via Globallookpress, BENNYGANTZRU, Facebook
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с заместителем премьер-министра, главой оборонного ведомства Израиля Биньямином Ганцем.

Стороны обсудили вопросы российско-израильского взаимодействия по обеспечению стабильности в Ближневосточном регионе, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

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