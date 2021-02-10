Шойгу обсудил с израильским коллегой вопросы взаимодействия по обеспечению стабильности в Ближневосточном регионе
Разговор между главами оборонных ведомств двух стран состоялся по инициативе израильской стороны.
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с заместителем премьер-министра, главой оборонного ведомства Израиля Биньямином Ганцем.
Стороны обсудили вопросы российско-израильского взаимодействия по обеспечению стабильности в Ближневосточном регионе, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.