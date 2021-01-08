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Боевые расчеты С-400 «Триумф» ЗВО «уничтожили» учебные воздушные цели в Ленобласти

Валентина Пескова
06:57 08.01.2021
В качестве контрольных целей облет зон противовоздушной обороны проводили многоцелевые транспортные вертолеты Ми-8 и армейской авиации объединения.
Боевые расчеты С-400 «Триумф» ЗВО «уничтожили» учебные воздушные цели в Ленобласти
© Фото: Минобороны РФ

В Ленинградской области в соединении ПВО Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошла тренировка действий дежурных сил по контрольным воздушным целям.

Расчеты зенитных ракетных войск совместно с радиотехническими подразделениями дивизии ПВО отработали поиск, обнаружение, сопровождение и условное уничтожение воздушных целей.

В качестве контрольных целей при облете зон ПВО использовались многоцелевые транспортные вертолеты Ми-8 и армейской авиации объединения. «Уничтожение» вертолетов производилось на дальних границах зон поражения с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет.

Противовоздушный бой был осложнен тем, что полеты авиации проводились на малых и предельно малых высотах и скоростях. Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, от слаженной коллективной работы по ведению подобных учебных боев расчетами зенитных ракетных дивизионов и командных пунктов напрямую зависит успех выполнения боевой задачи, в которую входит отражение нападения с воздуха и защита воздушных рубежей Российской Федерации.

В ходе тренировки было задействовано более 30 единиц авиатехники и техники ПВО.

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