Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Воздушная граница под охраной: в Еврейской автономии прошли учения С-300В4

Мария Герман
08:05 29.01.2021
По сценарию маневров, условный противник выставил несколько диверсионных групп и устроили засаду на колонну.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В Еврейском автономном округе проходят учения зенитчиков Восточного военного округа. Соединение образовано чуть больше года назад, на вооружении у них стоят новейшие комплексы противовоздушной обороны С-300В4, которые могут уничтожить условного противника на дальности 400 километров и высоте более 35 километров.

По сценарию маневров, комплексы поднялись по тревоге, чтобы уничтожить условного противника. Зенитчики  выполнили смену позиции, чтобы уйти от ответного ракетного удара. Однако «противник» выставил несколько диверсионных групп и устроили засаду на колонну. Боевое охранение остановилось, чтобы принять бой. А сама техника, наоборот, увеличила скорость движения. Комплекс С-300В4 на гусеничном ходу может преодолевать любое бездорожье, причем на очень большой скорости - более 60 километров в час. В ходе учений были произведены электронные пуски.

Комплексы С-300В4 несут боевое дежурство на островах Курильской гряды с 1 декабря прошлого года. Они защищают воздушную границу России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:32 Армия
Видео
Небо под защитой: в Ульяновске готовятся передать в воинские части комплексы «Бук-М3»
05:41 ОПК
Видео
Боевой «Триумф»: новейшие комплексы С-400 заступили на дежурство в Самарской области
05:10 ОПК
Видео
Новинки флота в день военной приемки: на что способны подлодка «Волхов» и корвет «Алдар Цыденжапов»
06:01 В стране и мире
Видео
«Рыцарь театра»: Олешко о вкладе Ланового в культуру России
01:14 В стране и мире
В Москве увековечат память Василия Ланового
Популярное
Популярное
Видео
Воины будущего: какими возможностями обладают поступившие на вооружение ВС РФ боевые роботы «Уран-9»
Видео
Небо под защитой: в Ульяновске готовятся передать в воинские части комплексы «Бук-М3»
Видео
«Золотые» руки: как ремонтные мастерские обманывают россиян и вымогают деньги
Назван напиток для продления жизни
Ефремов в колонии нашел работу «Зевса» и пристрастился к чтению
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.