Воздушная граница под охраной: в Еврейской автономии прошли учения С-300В4

В Еврейском автономном округе проходят учения зенитчиков Восточного военного округа. Соединение образовано чуть больше года назад, на вооружении у них стоят новейшие комплексы противовоздушной обороны С-300В4, которые могут уничтожить условного противника на дальности 400 километров и высоте более 35 километров.

По сценарию маневров, комплексы поднялись по тревоге, чтобы уничтожить условного противника. Зенитчики выполнили смену позиции, чтобы уйти от ответного ракетного удара. Однако «противник» выставил несколько диверсионных групп и устроили засаду на колонну. Боевое охранение остановилось, чтобы принять бой. А сама техника, наоборот, увеличила скорость движения. Комплекс С-300В4 на гусеничном ходу может преодолевать любое бездорожье, причем на очень большой скорости - более 60 километров в час. В ходе учений были произведены электронные пуски.

Комплексы С-300В4 несут боевое дежурство на островах Курильской гряды с 1 декабря прошлого года. Они защищают воздушную границу России.