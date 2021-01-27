Экипажи самолетов Ил-38 ТОФ отработали групповой поиск подводной лодки условного противника

На Камчатке экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи Войск и сил на Северо-востоке России отработали выполнение задач в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота (ТОФ).

В ходе выполнения полетного задания группа самолетов в составе Ил-38 и Ил-38Н над акваторией Тихого океана совершенствовала тактические приемы группового поиска и слежения за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств, сообщила пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Кроме того, летчики противолодочной авиации оттачивали пилотирование в плотном строю и слетанность экипажей. Главной целью проведения учебно-тренировочных полетов стало повышение слаженности действий летчиков в составе групп при выполнении задач по предназначению.