В МИД РФ заявили, что действие продленного ДСНВ будет распространяться на системы «Авангард»

Действие продленного Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений будет распространяться на российские системы «Авангард». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы.

«Наша прорывная по своим возможностям гиперзвуковая система "Авангард" уже ставится на боевое дежурство на носителях существующего типа. И в рамках выполнения действующего договора был осуществлен показ этой системы американцам. Соответствующее правило зачета в рамках договора будет, разумеется, распространяться на боезаряд такого нового типа "Авангард", если пройдет ратификацию и состоится пятилетнее продление (СНВ-3)», - заявил он.

Госдума РФ сегодня ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Решение принято на пленарном заседании в среду, 27 января.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он заменил договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.