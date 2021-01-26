Домой с победой: боровшиеся с COVID-19 военные медики ЦВО вернулись под Кемерово

В Кемеровскую область из Хакасии вернулись военные медики, которые два месяца работали в республике в развернутом мобильном госпитале и спасали пациентов от коронавирусной инфекции.

Дома военных специалистов встречали с военным оркестром. Несмотря на сорокаградусный мороз, для медиков мобильного госпиталя Центрального военного округа звучала музыка. Также был приготовлен каравай. После торжественной части сотрудники смогли встретиться с родными, которые с нетерпением ждали их домой и пришли встречать.

Отдыхать медикам некогда, им предстоит разгрузить 28 машин, которые перевозили имущество мобильного госпиталя и преодолели марш в 780 километров. На счету 86 военных специалистов более 400 пациентов, которым они помогли.

В Челябинской области молодые летчики ЦВО провели первое занятие на новом компьютерном тренажере истребителя-бомбардировщика Су-34. Это отличная возможность для пилотов попрактиковаться, поскольку симулятор полностью имитирует не только оборудование кабины Су-34, но и воссоздает все условия, с которыми могут столкнуться пилоты. Система визуализации комплекса позволяет создать эффект полного погружения обучаемого в процесс полета, отображая на мониторе все этапы пилотирования: рулежку, взлет, набор высоты, применение средств авиационного поражения.

На тренажере выпускники летных вузов Минобороны, а также курсанты авиационного училища отработали фигуры простого и сложного пилотажа, действия при возникновении особых ситуаций, а также применение штатного вооружения Су-34. Молодые пилоты также могут проанализировать и провести работу над ошибками.

После завершения подготовки на компьютерном тренажере молодые пилоты ЦВО приступают к реальным учебно-тренировочным полетам на истребителях-бомбардировщиках Су-34.