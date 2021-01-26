«Валентин Пикуль» расстрелял малоразмерные учебные цели из скорострельных орудий в Средиземном море

Морской тральщик Черноморского флота России «Валентин Пикуль» отработал поражение целей из малокалиберной скоростной артиллерии в Средиземном море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Стрельбы прошли в акватории пункта базирования кораблей. Был отработан поиск, а также обнаружение и уничтожение малоразмерных целей - надводной и воздушной. Также огнем скорострельных орудий были уничтожены плавающие мины.

Проведя стрельбы, экипаж «Пикуля» отработал борьбу за живучесть корабля, а также его противовоздушную и противодиверсионную оборону в открытом море.

Сам «Валентин Пикуль» находится в составе постоянной корабельной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море с декабря прошлого года.