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Крещение Господне отметили на российской авиабазе Хмеймим

Андрей Аркадьев
11:51 19.01.2021
Священник местного храма провел службу, а затем освятил воду в специально подготовленных купелях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии отметили праздник Крещения Господнего на авиабазе Хмеймим.

На авиабазе нет водоема, так что на помощь пришли военные инженеры, они установили несколько армейских палаток, а внутри резервуары для хранения очищенный воды РДВ-5000. Каждый из них вмещает пять кубометров. После того, как батюшка освятил воду, в них можно совершать обряд, как в традиционных купелях.

Главное отличие праздника в РФ и Сирии - это разница в температуре воды и воздуха. Несмотря на то, что сейчас в Арабской Республике сезон дождей, все равно здесь намного теплее, чем в родных широтах. Впрочем, в празднике Крещения Господнего эти факторы вторичны.

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