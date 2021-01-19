Крещение Господне отметили на российской авиабазе Хмеймим

Военнослужащие группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии отметили праздник Крещения Господнего на авиабазе Хмеймим.

На авиабазе нет водоема, так что на помощь пришли военные инженеры, они установили несколько армейских палаток, а внутри резервуары для хранения очищенный воды РДВ-5000. Каждый из них вмещает пять кубометров. После того, как батюшка освятил воду, в них можно совершать обряд, как в традиционных купелях.

Главное отличие праздника в РФ и Сирии - это разница в температуре воды и воздуха. Несмотря на то, что сейчас в Арабской Республике сезон дождей, все равно здесь намного теплее, чем в родных широтах. Впрочем, в празднике Крещения Господнего эти факторы вторичны.