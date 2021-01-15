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Российские военные специалисты провели сборы корректировщиков артиллерии в Сирии

Алексей Алексеев
04:22 15.01.2021
Одним из этапов прошедших сборов стало обучение сирийских военнослужащих применению РЛС «Аистенок».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Сирии прошли сборы по подготовке корректировщиков артиллерийского огня в рядах военнослужащих 5-го добровольческого штурмового корпуса сирийской армии. Российские военные специалисты обучили военнослужащих работе с различными оптическими приборами, а также радиолокационными станциями, применяемыми в артиллерии.

По словам инструктора по артподготовке Романа Гурова, целью сборов является обучение военнослужащих, которые действуют в составе разведывательно-поисковых отрядов, умению самостоятельно вызывать огонь артиллерии, поражая при этом живую силу и огневые средства противника, а также обучение расчетов самостоятельной работе на радиолокационных станциях.

«Корректировщики учатся назначать, определять и использовать ориентиры на местности и передавать команды для открытия огня на стреляющую батарею. После учений военнослужащие будут способны вызывать и корректировать огонь артиллерии в любой обстановке», - пояснил Гуров.

Российские военные инструкторы и ранее проводили с этим подразделением тренировки, направленные на повышение качества работы артиллерии.

«Около 90% военнослужащих, которые здесь находятся, принимали участие в боевых действиях в САР. Молодого пополнения практически нет. Проблем с обучением не возникает. Ребята опытные, грамотные. Нам приятно с ними работать», - отметил инструктор по артподготовке.

Одним из этапов прошедших сборов стало обучение сирийских военнослужащих применению российского радиолокационного комплекса «Аистенок», с которым они ранее не были знакомы. которым они ранее не пользовались.

Сирийские военнослужащие высоко оценивают сотрудничество со специалистами из России. По словам командира артиллерийского батальона 5-го добровольческого штурмового корпуса Гайяза Ахмеда Сахера, благодаря этим сборам, участники получают академические знания, узнают много нового, несмотря на то, что служат в армии не менее трех лет, а многие сражаются с боевиками с начала войны.

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