«Бочка», дозаправка и уход от ПВО при нулевой видимости: в Военно-воздушную академию Челябинска поступил уникальный тренажер

Челябинские курсанты начали «летать», не выходя из кабинета. Пилотаж на критических углах атаки и другие воздушные маневры они выполняют на тренажере, имитирующем истребитель-бомбардировщик Су-34. Новый аппарат впервые поступил в филиал Военно-воздушной академии, он создает эффект полного погружения в процесс полета.

В виртуальном тренажере все реалистично. Фигуры сложного и высшего пилотажа - «бочка», «форсированный разворот», «петля Нестерова», а еще ночные и дневные дозаправки в воздухе, взлет и посадка при нулевой видимости, уничтожение наземных целей ракетными и бомбовыми ударами.

Оснащение кабины истребителя бомбардировщика СУ-34 на тренажере скопировано до мелочей. Тумблеры, датчики, мониторы и кнопки в мультимедийном прототипе с точностью до миллиметра расположены в тех же местах, что и в летающем оригинале. Ручки штурмана и летчика даже отдачу дают такую же, что и в реальном полете. Эффект подлинности происходящего создают мониторы которые воспроизводят пейзаж за бортом.

Контроль за всеми действиями экипажа Су-34 осуществляет инструктор. Камеры фиксируют любое движение летчика и штурмана. На мониторах - приборные панели. На основном экране - 3D модель летящего истребителя-бомбардировщика.

Влиять на действия экипажа инструктор не может. Лишь как диспетчер обозначает параметры полета, и как преподаватель после занятия указывает на ошибки, иллюстрируя их записями с экранов. Молодые летчики называют тренажер «домашним заданием». Сложные элементы - взлеты и посадки в сложных метеоусловиях, дозаправки в воздухе - экипажи оттачивают на земле. По словам будущих ассов, после таких тренировок руки лучше слушаются, пропадает мандраж.

График виртуальных полетов на тренажере расписан уже на полгода. Кроме курсантов старших курсов и молодого пополнения тренироваться готовы и опытные летчики.

«Наш современный учебно-тренировочный комплекс позволит летному составу близлежащих авиационных летных частей не ездить куда-то в специальные центры подготовки личного состава, а проходить практическое обучение на нашей базе», - объяснил начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске Игорь Шведов.

Уникальный тренажер не дает возможности забыть навыки управления, делает процесс подготовки фактически непрерывным, говорят летчики и штурманы. Но отмечают, что небо и реальный полет им не заменят даже самые современные технологии.