Экипажи дальней противолодочной авиации Северного флота продолжат полеты над Арктикой и Атлантикой

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана. Как заявил командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко, в 2021 году эта задача будет одной из приоритетных для летчиков этого типа самолетов.

В течение прошлого 2020 года экипажи противолодочных самолетов Ту-142 более 20 раз выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой, а также были задействованы в межфлотских противолодочных учениях в Средиземном море.

Средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону для летчиков-противолодочников составила около 13 часов, а пройденное ими расстояние превышало 11 тысяч километров.

Помимо выполнения воздушного патрулирования и других поставленных задач, летчики проводили также ледовую разведку и мониторили обстановку в арктических морях.

Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств.