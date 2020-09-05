Сборная России стала победителем «Танкового биатлона-2020»

Сборная России победила в «Танковом биатлоне-2020». Соревнования проходили на полигоне Алабино. Финал конкурса – заезд команд 1 дивизиона, транслировал телеканал «Звезда».

Второе место заняла команда КНР. Третье – у Белоруссии. Четвертыми стали представители Азербайджана. По предварительным результатам, российская команда справилась с заданием за 1 час 28 минут 53 секунды. Команда КНР – за 1 час 29 минут 30 секунд. Сборная Белоруссии – за 1 час 37 минут 48 секунд. Азербайджан показал время в 1 час 54 минуты 22 секунды.

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Четвертого сентября состоялся долгожданный финал конкурса «Танковый биатлон» - заезд команд 2-го дивизиона. Участниками соревнований стали Таджикистан, Вьетнам, Лаос и Мьянма. Как это было - смотрите на нашем сайте.