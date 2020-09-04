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Истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Андрей Аркадьев
16:10 04.09.2020
Нарушения границ России допущено не было.
Истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
© Фото: Минобороны России

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Норвежский самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» был замечен 4 сентября над нейтральными водами. Удалось установить, что борт приближался к государственной границе России.

В воздух поднялся российский истребитель МиГ-31, который входит в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Иностранный самолет в итоге развернулся от государственной границы РФ, а российский истребитель вернулся на аэродром. Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 начались в ОКБ им. А.И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек - летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года.

Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-5.

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