Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Ночной полет в стратосферу: Су-34 уничтожают «противника» на сверхзвуковой скорости

Лина Давыдова
05:44 30.09.2020
Впервые истребители-бомбардировщики Су-34 ЦВО выполнили ночной полет в стратосферу.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Впервые экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 поколения 4++ авиационной дивизии Центрального военного округа, дислоцированной в Челябинской области, выполнили ночной полет в нижний слой стратосферы.

В ходе учебно-тренировочных полетов летчики самолетов Су-34 выполнили полеты с набором высоты около 15 км в нижний слой стратосферы. При наборе сверхзвуковой скорости они отработали перехват и уничтожение условного противника. Для усложнения учебно-боевого задания экипажи действовали самостоятельно, без привлечения наземных средств противовоздушной обороны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:34 В стране и мире
Видео
В России завершается прием заявок на кредитные каникулы
04:53 В стране и мире
США хотят разместить военных в космосе
03:36 В стране и мире
Россиянам обещали продолжения «бабьего лета» до конца недели
02:09 В стране и мире
Салюков: СКШУ «Кавказ-2020» стало венцом подготовки для многих соединений Сухопутных войск
00:28 Армия
Видео
Шойгу: российские военные уничтожили в Сирии более 133 тысяч боевиков
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Видео
«Это было убийство»: адвокат назвала возможную причину смерти дочери Владимира Конкина
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.