Ночной полет в стратосферу: Су-34 уничтожают «противника» на сверхзвуковой скорости

В ходе учебно-тренировочных полетов летчики самолетов Су-34 выполнили полеты с набором высоты около 15 км в нижний слой стратосферы. При наборе сверхзвуковой скорости они отработали перехват и уничтожение условного противника. Для усложнения учебно-боевого задания экипажи действовали самостоятельно, без привлечения наземных средств противовоздушной обороны.

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