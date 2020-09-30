Ночной полет в стратосферу: Су-34 уничтожают «противника» на сверхзвуковой скорости
Впервые истребители-бомбардировщики Су-34 ЦВО выполнили ночной полет в стратосферу.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Впервые экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 поколения 4++ авиационной дивизии Центрального военного округа, дислоцированной в Челябинской области, выполнили ночной полет в нижний слой стратосферы.
В ходе учебно-тренировочных полетов летчики самолетов Су-34 выполнили полеты с набором высоты около 15 км в нижний слой стратосферы. При наборе сверхзвуковой скорости они отработали перехват и уничтожение условного противника. Для усложнения учебно-боевого задания экипажи действовали самостоятельно, без привлечения наземных средств противовоздушной обороны.