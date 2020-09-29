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Домой: Псковские и Рязанские десантники отправились в Россию после учений «Славянское братство-2020»

Валентина Пескова
21:30 29.09.2020
Два батальона военных, участвовавших в совместных учениях «Славянское братство-2020» в Белоруссии, погрузили технику и личный состав в эшелоны и убыли в пункты постоянной дислокации.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Подразделения российских десантников гвардейского десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ и гвардейского парашютно-десантного полка из Рязани Тульского соединения ВДВ, которые принимали участие в плановых совместных белорусско-российских тактических учениях «Славянское братство-2020», произвели погрузку военной техники на железнодорожных станциях «Брест» и «Гожа» в Белоруссии и убыли воинскими эшелонами в пункты постоянной дислокации.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в составе двух батальонных тактических групп -  более 600 военнослужащих и около 70 единиц современной боевой и специальной техники двух соединений.

Усиленный десантно-штурмовой батальон из Пскова принимал участие в учениях на полигоне «Брестский», а усиленный парашютно-десантный батальон из Рязани отрабатывал совместные действия с белорусскими коллегами на полигоне «Гожский». Подразделения были доставлены к местам проведения учения железнодорожным транспортом.

Все поставленные задачи российские десантники выполнили в полном объеме. Всего в ходе активной фазы белорусско-российских учений «Славянское братство-2020», проходивших в период с 14 по 25 сентября 2020 года, принимало участие более 900 военнослужащих и 100 единиц техники Псковского, Ивановского и Тульского гвардейских соединений Воздушно-десантных войск.

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