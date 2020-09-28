Форсирование реки и огонь артиллерии: кадры учений морпехов под Мурманском
Военнослужащие провели стрельбы из боевых машин и артиллерийских орудий по целям, имитирующих технику противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Мурманской области прошли итоговые после летнего периода обучения батальонно-тактические учения морских пехотинцев Северного флота.
Морпехи провели бой за высадку на побережье. После форсирования водной преграды бронетранспортеры штурмом взяли побережье при поддержке на берегу. Бойцы вступили в бой с условным противником и удержали плацдарм.
Во время штурма здания с условными террористами привлекалась авиация. Морпехи окружили врага, отрезав пути отступления и ликвидировали «боевиков».
На учениях была задействована боевая и специальная техника, военнослужащие провели стрельбы из боевых машин, артиллерийских орудий по целям, имитирующим технику противника.