Форсирование реки и огонь артиллерии: кадры учений морпехов под Мурманском

В Мурманской области прошли итоговые после летнего периода обучения батальонно-тактические учения морских пехотинцев Северного флота.

Морпехи провели бой за высадку на побережье. После форсирования водной преграды бронетранспортеры штурмом взяли побережье при поддержке на берегу. Бойцы вступили в бой с условным противником и удержали плацдарм.

Во время штурма здания с условными террористами привлекалась авиация. Морпехи окружили врага, отрезав пути отступления и ликвидировали «боевиков».

На учениях была задействована боевая и специальная техника, военнослужащие провели стрельбы из боевых машин, артиллерийских орудий по целям, имитирующим технику противника.