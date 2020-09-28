Военные химики завершают подготовку завода по переработке химоружия «Щучье» к перепрофилированию

Один из самых крупных заводов по уничтожения химического оружия в России готов к перепрофилированию. Прежде чем приступить к демонтажу оборудования и частей строительных конструкций военные химики обработали их специальным раствором. После с поверхности были взяты смывы и отправлены в лабораторию. Только после подтверждения того, что на станках и технических узлах нет следов зарина или зомана проходил их демонтаж.

«В этом году в декабре месяце я должен, обязан завершить все работы на объекте в Щучьем Курганской области. Мы успешно двигаемся», - рассказал начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Валерий Капашин.

Металлические части механизмов уничтоживших пять с половиной тысяч тонн отравляющих веществ прошли последнюю стадию обеззараживания. Весь процесс строго автоматизирован. На заводе было организовано наблюдение, контроль и управление печным отделением, в котором происходит термическое обезвреживание металлических фрагментов.

Переход на гражданские рельсы промышленных площадей, где уничтожалось отравляющие боевые вещества начался по всей стране. В Брянской области уже запущено самое большое в России востребованное производство медицинских масок.