Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Военные химики завершают подготовку завода по переработке химоружия «Щучье» к перепрофилированию

Алексей Баранов
Анатолий Бородкин
12:38 28.09.2020
Перепрофилирование объекта «Щучье» начнется уже в следующем году.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Один из самых крупных заводов по уничтожения химического оружия в России готов к перепрофилированию. Прежде чем приступить к демонтажу оборудования и частей строительных конструкций военные химики обработали их специальным раствором. После с поверхности были взяты смывы и отправлены в лабораторию. Только после подтверждения того, что на станках и технических узлах нет следов зарина или зомана проходил их демонтаж. 

«В этом году в декабре месяце я должен, обязан завершить все работы на объекте в Щучьем Курганской области. Мы успешно двигаемся», - рассказал начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Валерий Капашин.

Металлические части механизмов уничтоживших пять с половиной тысяч тонн отравляющих веществ прошли последнюю стадию обеззараживания. Весь процесс строго автоматизирован. На заводе было организовано наблюдение, контроль и управление печным отделением, в котором происходит термическое обезвреживание металлических фрагментов. 

Переход на гражданские рельсы промышленных площадей, где уничтожалось отравляющие боевые вещества начался по всей стране. В Брянской области уже запущено самое большое в России востребованное производство медицинских масок. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.