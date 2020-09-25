В Дагестане морпехи Каспийской флотилии разгромили «боевиков» в рамках учений «Кавказ-2020»
Удар по условным террористам нанесла на полигоне Аданак морская пехота Каспийской флотилии в рамках учений «Кавказ-2020». Скопление боевиков в горах засекли беспилотники «Орлан».
Поднятые по тревоге подразделения вертолетами перебросили на опасный участок. Передовой отряд немедленно вступил в бой.
«Подразделение Каспийской флотилии идет в наступление. По легенде, в горах скрывается условный противник, и его нужно выбить в эту стороны, чтобы основные силы флотилии могли атаковать с равнины», - рассказала находящаяся на месте учений корреспондент «Звезды» Алина Дзгоева.
В учениях задействованы 500 морских пехотинцев и 50 единиц техники и вооружений: БТР, минометы «Сани», системы «Град» и гаубицы Д-30. С неба наступление поддерживали ударные вертолеты Ми-35.