Совместное маневрирование и отражение удара «противника»: кадры маневров Каспийской флотилии и ВМС Ирана в рамках «Кавказ-2020»

Масштабные учения «Кавказ – 2020» перешли в активную фазу. Сегодня одновременно будут задействованы несколько наземных полигонов, аэродромы, Каспийская флотилия и Черноморский флот. Основные маневры пройдут на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Там ждут прибытие Владимира Путина и все высшее руководство Минобороны.

В Каспийском море в бой с условным противником вступили совместные силы России и Ирана. За ходом учений телеканал «Звезда» наблюдал с борта ракетного корабля «Великий Устюг».

Совместное маневрирование Каспийской флотилии и ВМС Ирана – основной элемент боевого слаживания. Корабли синхронно выполняют крутые развороты, перестроения и ложатся на курс для совместной атаки надводных целей.

Корабли Каспийской флотилии вступают в совместный бой с условным противником. Огонь по «неприятелю» ведут из 100-миллиметровых артиллерийских установок «А-190». Атаку поддерживают иранские ракетные катера.

Совместный удар не оставляет противнику ни единого шанса. Закончив стрельбу, сводная корабельная группировка оставляет дымовую завесу и скрывается в ней, совершая маневр уклонения.

По сценарию учений, в ходе морского сражения один из ракетных катеров Ирана получает пробоину ниже ватер-линии и начинается пожар. На помощь союзникам приходит спасательное судно. Мощными водометами огонь удается сбить и поврежденный корабль берут на буксир.

И вот новые вводные: в небе обнаружены самолеты условного противника. Корабли готовятся к отражению воздушной атаки. В противовоздушной обороне участвуют экипажи сразу четырех кораблей: российские «Астрахань» и «Великий Устюг» и два ракетных катера ВМС Ирана. Совместным ударом угроза с воздуха ликвидирована.