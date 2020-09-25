Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Совместное маневрирование и отражение удара «противника»: кадры маневров Каспийской флотилии и ВМС Ирана в рамках «Кавказ-2020»

Валентин Гвоздев
07:44 25.09.2020
Масштабные учения «Кавказ – 2020» перешли в активную фазу, сегодня будут задействованы несколько наземных полигонов, аэродромы, Каспийская флотилия и Черноморский флот.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Масштабные учения «Кавказ – 2020» перешли в активную фазу. Сегодня одновременно будут задействованы несколько наземных полигонов, аэродромы, Каспийская флотилия и Черноморский флот. Основные маневры пройдут на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Там ждут прибытие Владимира Путина и все высшее руководство Минобороны.

В Каспийском море в бой с условным противником вступили совместные силы России и Ирана. За ходом учений телеканал «Звезда» наблюдал с борта ракетного корабля «Великий Устюг».

Совместное маневрирование Каспийской флотилии и ВМС Ирана – основной элемент боевого слаживания. Корабли синхронно выполняют крутые развороты, перестроения и ложатся на курс для совместной атаки надводных целей.

Корабли Каспийской флотилии вступают в совместный бой с условным противником. Огонь по «неприятелю» ведут из 100-миллиметровых артиллерийских установок «А-190». Атаку поддерживают иранские ракетные катера.

Совместный удар не оставляет противнику ни единого шанса. Закончив стрельбу, сводная корабельная группировка оставляет дымовую завесу и скрывается в ней, совершая маневр уклонения.

По сценарию учений, в ходе морского сражения один из ракетных катеров Ирана получает пробоину ниже ватер-линии и начинается пожар. На помощь союзникам приходит спасательное судно. Мощными водометами огонь удается сбить и поврежденный корабль берут на буксир.

И вот новые вводные: в небе обнаружены самолеты условного противника. Корабли готовятся к отражению воздушной атаки. В противовоздушной обороне участвуют экипажи сразу четырех кораблей: российские «Астрахань» и «Великий Устюг» и два ракетных катера ВМС Ирана. Совместным ударом угроза с воздуха ликвидирована.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:44 Армия
Видео
Совместное маневрирование и отражение удара «противника»: кадры маневров Каспийской флотилии и ВМС Ирана в рамках «Кавказ-2020»
07:28 В стране и мире
В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве малолетней девочки
06:59 Армия
Видео
«МСТА, «Град» и «Сани»: на полигоне Ашулук пройдет тактический эпизод учений «Кавказ-2020»
04:54 В стране и мире
Видео
Глас народа: сможет ли случайно победившая на выборах под Костромой уборщица возглавить поселок
01:54 В стране и мире
Собянин рассказал о планах по вакцинации от COVID-19 в Москве
Популярное
Популярное
Земля «отфутболила» в космос подлетевший метероид: видео
Видео
В Приморье немецкая овчарка «усыновила» двух львят
Видео
Накачали азотом и взорвали: видео краш-теста космического корабля Starship
В Черном море у берегов Абхазии зафиксировано редкое природное явление
Видео
Испытано на себе: корреспондент «Звезды» исполнил роль «нарушителя» во время операции ВАИ в рамках «Кавказ-2020»
«Алина не крепостная»: Рудковская ответила на обвинения в переманивании фигуристов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.