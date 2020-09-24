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В небе, на земле и под водой: морпехи Каспийской флотилии высадились на побережье в ходе учений «Кавказ-2020»

Алина Дзгоева
05:36 24.09.2020
Участники учений одновременно разыгрывают несколько сценариев, отражая атаки условного противника.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

На берегу Каспия развернулся «бой» с вертолетами, артиллерией, морскими пехотинцами и БМД. Сначала боевые машины по морю подплывают к суше, а после личный состав высаживается на побережье.

Бойцы тут же идут в атаку, оттесняя условного противника с берега. Их прикрывает авиация. В итоге удается занять рубеж и продвинуться дальше. Все это происходит в рамках СКШУ «Кавказ-2020».

«Черные береты» отрабатывают захват плацдарма на берегу Каспия способом наплав. Здесь важны скорость, маневр, хорошая организация межвидового взаимодействия и огневого поражения противника. Все рассчитано  буквально по секундам.

Выход бронемашин на берег прикрывают артиллерия и авиация, подавляющие огневые средства противника на берегу. За действиями моряков, пехотинцев, авиации и артиллерии наблюдают иностранные журналисты, прибывшие для освещения учений «Кавказ-2020».

Атаку начинают залпы реактивных систем залпового огня «Град». Условного противника накрывают неуправляемые ракеты и огонь авиапушек штурмовых вертолетов. Задача летчиков подавить неприятеля еще до подхода сил десанта.

В то же самое время, невидимый глазу бой проходит далеко в море. Группа боевых пловцов «противника» пытается захватить наш боевой катер. В схватку с диверсантами под толщей воды вступают бойцы подразделения подводных противодиверсионных сил и средств. Им приходится действовать в условиях ограниченной видимости.  

И это только малая часть из боевого арсенала моряков Каспийской флотилии, которую они успели показать зарубежным гостям за столь короткое время.

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