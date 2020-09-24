Армия Подлодка «Колпино» провела пуск ракеты «Калибр» в Черном море Андрей Аркадьев Беспилотные летательные аппараты зафиксировали успешное попадание ракеты в цель. © Фото: Минобороны России Подводная лодка «Колпино» Черноморского флота успешно выполнила ракетную стрельбу комплексом «Калибр» в Черном море на учениях «Кавказ-2020». «Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр" по береговой мишенной позиции на полигоне боевой подготовки в рамках стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020"», - сообщили в Минобороны. Экипаж подлодки произвел пуск одной ракеты из подводного положения, успешно поразив цель на береговом полигоне. Ракета пролетела по сложной траектории расстояние порядка 100 морских миль. Б-271 «Колпино» - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», носитель крылатых ракет «Калибр». Входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует