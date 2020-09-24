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Подлодка «Колпино» провела пуск ракеты «Калибр» в Черном море

Андрей Аркадьев
14:00 24.09.2020
Беспилотные летательные аппараты зафиксировали успешное попадание ракеты в цель.
Подлодка «Колпино» провела пуск ракеты «Калибр» в Черном море
© Фото: Минобороны России

Подводная лодка «Колпино» Черноморского флота успешно выполнила ракетную стрельбу комплексом «Калибр» в Черном море на учениях «Кавказ-2020».

«Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр" по береговой мишенной позиции на полигоне боевой подготовки в рамках стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020"», - сообщили в Минобороны.

Экипаж подлодки произвел пуск одной ракеты из подводного положения, успешно поразив цель на береговом полигоне. Ракета пролетела по сложной траектории расстояние порядка 100 морских миль.

Б-271 «Колпино» - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», носитель крылатых ракет «Калибр». Входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.

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