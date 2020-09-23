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Военная полиция и спецназ ЮВО отразили нападение «диверсантов» на технику: кадры учений «Кавказ-2020»

Андрей Аркадьев
16:10 23.09.2020
По замыслу эпизода учений, на колонну военной техники напал диверсионный отряд условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне Ашулук в рамках учений «Кавказ-2020» военная полиция и спецназ ЮВО защитили колонну с боеприпасами от диверсантов условного противника. Об этом сообщает Минобороны России.

«На полигоне Ашулук в Астраханской области в рамках СКШУ "Кавказ-2020" подразделения военной полиции и группы специального назначения Южного военного округа (ЮВО) отразили нападение условного противника на колонну военной техники, перевозящую боеприпасы», - говорится в сообщении.

По замыслу эпизода учений, на колонну военной техники напали диверсанты с целью похитить оружие и боеприпасы.

Военнослужащие группы боевого охранения вооруженные современными 5,45 мм автоматами Калашникова АК-12, на бронеавтомобилях «Тигр» вступили в бой с условными диверсантами.

После уничтожения ДРГ, военные полицейские оказали медицинскую помощь «раненным» и осуществили их оперативную эвакуацию с поля боя. Для обеспечения связи между подразделениями впервые были применены радиостанции последнего поколения «Намотка-КС», которые позволяют выходить в эфир через беспроводную гарнитуру дистанционного управления на дальности до 100 м.

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