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Совместная корабельная группа РФ и Ирана разбила «противника» на учениях «Кавказ-2020»

Андрей Аркадьев
13:53 23.09.2020
Ракетные катера Joshan и Paykan выполнили боевые артиллерийские стрельбы по надводным мишеням.
Совместная корабельная группа РФ и Ирана разбила «противника» на учениях «Кавказ-2020»
© Фото: Минобороны России

Два корабля ВМС Ирана оказали поддержку российским морским пехотинцам во время отработки эпизода по высадке десанта на берег. Тренировки проходили в районе Зеленоморска в Дагестане на стратегических учениях «Кавказ-2020».

«Отряд боевых кораблей ВМС Исламской Республики Иран в составе ракетных катеров Joshan и Paykan совместно с ракетными кораблями "Татарстан", "Астрахань" и "Устюг" обеспечил прикрытие сил тактического морского десанта», - сообщил начальник штаба Каспийской флотилии контр-адмирал Николай Якубовский.

Согласно сценарию учений, корабельная группировка Каспийской флотилии ВМФ России и отряда боевых кораблей ВМС Ирана поразила корабли условного противника. «Татарстан», «Устюг», «Астрахань», Joshan и Paykan при этом выполнили боевые артиллерийские стрельбы по надводным мишеням.

В рамках учений «Кавказ-2020» совместная корабельная группа России и Ирана также выполнит задачи по обороне морских коммуникаций и противодействию условным террористам в акватории Каспийского моря.

Ракетные катера Joshan (P225) и Paykan (P224) являются ракетными кораблями класса Sina ВМС Ирана.

Ракетный корабль «Татарстан» проекта 11661К является флагманом Каспийской флотилии ВМФ России. Корабль был построен по проекту 11661К на Зеленодольском судостроительном заводе им. Горького как сторожевой корабль и является головным в серии из двух кораблей данного проекта. Вторым кораблем данного проекта является «Дагестан».

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