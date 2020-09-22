«Бал» и «Бастион» уничтожили «вражеские» корабли в Черном море
Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабли условного противника на учениях «Кавказ-2020», сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Расчеты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов БПКРК "Бал" и "Бастион" Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы по морским целям условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020"», - говорится в сообщении.
По замыслу учения, отряд десантных кораблей условного противника приблизился к Черноморскому побережью Краснодарского края, чтобы высадить десант. Расчетам БПКРК «Бал» и «Бастион» была поставлена задача уничтожить корабельную группировку ракетным ударом.
«Совершив марш в позиционные районы, ракетчики в кратчайшие сроки привели комплексы к бою, выполнили поиск целей и осуществили их поражение, израсходовав по одной ракете», - добавили в пресс-службе.
Большие корабельные щиты-мишени имитировали «противника». Визуальный контроль попадания осуществляли беспилотные летательные аппараты.
После ракетной стрельбы боевые расчеты отработали вывод комплексов из-под удара, смену, оборудование и маскировку новых огневых позиций.