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«Бал» и «Бастион» уничтожили «вражеские» корабли в Черном море

Андрей Аркадьев
15:47 22.09.2020
Расчеты БПКРК выполнили ракетные стрельбы по морским целям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабли условного противника на учениях «Кавказ-2020», сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Расчеты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов БПКРК "Бал" и "Бастион" Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы по морским целям условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020"», - говорится в сообщении.

По замыслу учения, отряд десантных кораблей условного противника приблизился к Черноморскому побережью Краснодарского края, чтобы высадить десант. Расчетам БПКРК «Бал» и «Бастион» была поставлена задача уничтожить корабельную группировку ракетным ударом.

«Совершив марш в позиционные районы, ракетчики в кратчайшие сроки привели комплексы к бою, выполнили поиск целей и осуществили их поражение, израсходовав по одной ракете», - добавили в пресс-службе.

Большие корабельные щиты-мишени имитировали «противника». Визуальный контроль попадания осуществляли беспилотные летательные аппараты.

После ракетной стрельбы боевые расчеты отработали вывод комплексов из-под удара, смену, оборудование и маскировку новых огневых позиций.

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