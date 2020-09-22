Армия «Бал» и «Бастион» уничтожили «вражеские» корабли в Черном море Андрей Аркадьев Расчеты БПКРК выполнили ракетные стрельбы по морским целям. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабли условного противника на учениях «Кавказ-2020», сообщает пресс-служба Минобороны России. «Расчеты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов БПКРК "Бал" и "Бастион" Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы по морским целям условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020"», - говорится в сообщении. По замыслу учения, отряд десантных кораблей условного противника приблизился к Черноморскому побережью Краснодарского края, чтобы высадить десант. Расчетам БПКРК «Бал» и «Бастион» была поставлена задача уничтожить корабельную группировку ракетным ударом. «Совершив марш в позиционные районы, ракетчики в кратчайшие сроки привели комплексы к бою, выполнили поиск целей и осуществили их поражение, израсходовав по одной ракете», - добавили в пресс-службе. Большие корабельные щиты-мишени имитировали «противника». Визуальный контроль попадания осуществляли беспилотные летательные аппараты. После ракетной стрельбы боевые расчеты отработали вывод комплексов из-под удара, смену, оборудование и маскировку новых огневых позиций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует