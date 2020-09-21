Участники учений «Кавказ-2020» применили новейший комплекс «Борисоглебск-2» для борьбы с БПЛА

Подразделения Радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи соединений Южного военного округа (ЮВО) и ВДВ развернули системы АСУВ и обеспечили защиту от «вражеских» беспилотников под Волгоградом в ходе учений «Кавказ-2020».

Военнослужащие подразделений связи и радиоэлектронной борьбы развернули подвижные пункты управления, осуществив защиту радиоканалов от массированного воздействия и подавления радиочастот РЭБ условного противника, обеспечив непрерывное управление войсками.

Подразделения связи переместив полевые узлы выполнили маскировку и укрыли станции спутниковой связи, командно-штабные машины, антенны и кабельные линии связи учитывая особенности и рельеф местности полигона.

Применение комплексов «Борисоглебск-2» подразделениями РЭБ ЮВО позволило, подавить сигналы управления беспилотных летательных аппаратов условного противника и предотвратить проведение ими оптической и электронной воздушной разведки.