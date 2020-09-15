Российские МиГ-31 и Су-35С сопроводили бомбардировщик ВВС США над Беринговым и Охотским морями

Истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35С Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США над Беринговым и Охотским морями. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель», - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить нарушения границы РФ, в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Тихоокеанского флота. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США.

После сопровождения иностранного самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.