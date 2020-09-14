Около 80 тысяч человек будут привлечены к учениям «Кавказ-2020»

C 21 по 26 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2020 год, под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации с Южным военным округом будут проведены стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020».

Маневры станут завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил страны в текущем году.

Как отметили в Минобороны РФ, в ходе учений будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе страны.

СКШУ «Кавказ-2020» пройдут в два этапа. На первом этапе органы военного управления проведут планирование боевых действий в созданной по учениям условной военно-политической обстановке. Будут отработаны вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран – участниц учения по отражению ударов средств воздушного нападения, ведению разведывательно-поисковых и оборонительных действий.

На втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками в ходе ведения совместных боевых действий. Предполагается проведение розыгрышей действий сухопутных группировок войск, группировок авиации и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии. Кроме того, в ходе учений предусмотрены практические мероприятия войск, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны.

Основные действия войск (сил) пройдут на внутренних полигонах Южного военного округа – Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской. В акваториях Черного и Каспийского морей будут проведены розыгрыши эпизодов действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей Военно-морских сил Исламской Республики Иран.

Кроме того, для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учения приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана, всего – до 1000 иностранных военнослужащих.

Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» предполагается привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, попадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих.

В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.