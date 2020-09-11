Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

На защите неба: кадры масштабной тренировки сил ПВО семи стран СНГ

Анна Касаткина
10:00 11.09.2020
Маневры выполняются в воздушном пространстве всех государств-участников.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Семь государств СНГ утром 11 сентября приступили к отработке задач по совершенствованию взаимодействия в сфере управления объединенной системы противовоздушной обороны. В учениях принимают участие более 130 командных пунктов и пунктов управления России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

На тренировке отработают вопросы применения дежурных сил ПВО по воздушным судам - нарушителям правил использования воздушного пространства и границ государств-участников, а также по угоняемым судами и при оказании помощи экипажам, терпящим бедствие.

«Тренировка началась с обнаружения дежурными по ПВО силами в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах контрольных целей, обозначающих условного воздушного противника, роль которых выполняют стратегические ракетоносцы Ту-160, а также бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС России», - рассказали в Минобороны РФ.

В учениях задействовано более 60 истребителей Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130, самолетов бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22м3, Ту-160, а также вертолетов Ка-27, Ми-8. Маневры будут выполняться в воздушном пространстве всех государств-участников.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
10:29 Армия
Видео
Огонь из Т-34: военнослужащие ЗВО выполнили боевые стрельбы на «Танках Победы»
08:54 В стране и мире
Видео
Прививка от коронавируса может стать обязательной для путешествий
07:45 В стране и мире
Видео
Стала известна причина взрыва у гостиницы в Чжухае
06:40 В стране и мире
Видео
Поваленные деревья и разбитые окна: кадры последствий мощного шторма в Петербурге
04:34 В стране и мире
Заключенного в США россиянина Ярошенко планируют перевести в частную тюрьму
Популярное
Популярное
Препятствующий раку продукт оказался эффективен против вирусов
Видео
Ел яблоки и скрывался от полиции: в районе Перово по улицам разгуливал лось
Ветеран ВВС США опубликовал изображения маскировки F-35 под российский истребитель
Видео
Бушующее море и раскачивающийся канат: российский экстремал выполнил опасный трюк во время тайфуна
Видео
Петербурженка подала в суд за удар флейтой на спектакле с Данилой Козловским
Названы способы сэкономить на топливе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.