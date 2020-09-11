На защите неба: кадры масштабной тренировки сил ПВО семи стран СНГ

Семь государств СНГ утром 11 сентября приступили к отработке задач по совершенствованию взаимодействия в сфере управления объединенной системы противовоздушной обороны. В учениях принимают участие более 130 командных пунктов и пунктов управления России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

На тренировке отработают вопросы применения дежурных сил ПВО по воздушным судам - нарушителям правил использования воздушного пространства и границ государств-участников, а также по угоняемым судами и при оказании помощи экипажам, терпящим бедствие.

«Тренировка началась с обнаружения дежурными по ПВО силами в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах контрольных целей, обозначающих условного воздушного противника, роль которых выполняют стратегические ракетоносцы Ту-160, а также бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС России», - рассказали в Минобороны РФ.

В учениях задействовано более 60 истребителей Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130, самолетов бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22м3, Ту-160, а также вертолетов Ка-27, Ми-8. Маневры будут выполняться в воздушном пространстве всех государств-участников.