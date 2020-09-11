Огонь из Т-34: военнослужащие ЗВО выполнили боевые стрельбы на «Танках Победы»

На подмосковном полигоне Алабино военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы на легендарных танках Великой Отечественной войны Т-34. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Экипажи боевых машин вели огонь на различных дистанциях по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника. Также танкисты преодолели препятствия и выполнили маневры на скоростных участках, включая сложные повороты и развороты.

В пресс-службе добавили, что возможность вести стрельбу на «тридцатьчетверках» предоставили только самым лучшим танкистам.

Т-34 - самый известный и массовый советский танк, без которого была бы немыслима победа над фашизмом. Появление этих машин на фронтах стало неприятной неожиданностью для немцев. На начало войны в частях было несколько сотен Т-34, однако достоверных разведданных об этом германское командование не имело.

В то время данная машина была грозным оружием, которому немцы мало что могли противопоставить. Т-34 обладал высокой удельной мощностью, превосходил немецкие танки по проходимости, подвижности и маневренности. По совокупности боевых качеств многие военные специалисты и эксперты считают его модификацию за всю Вторую мировую войну.