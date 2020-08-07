Соединили берега: военные восстановили разрушенный «противником» мост под Калининградом
В задачи подразделения входило отремонтировать переправу, несмотря на противодействие диверсионной разведгруппы «неприятеля».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военнослужащие отдельного дорожно-комендантского батальона Балтийского флота восстановили мост через водоем, разрушенный условным противником на учениях в Калининградской области.
В задачи подразделения входило отремонтировать переправу, несмотря на противодействие диверсионной разведгруппы «неприятеля», закрепившейся на противоположном берегу.
На первом этапе розыгрыша приданный батальону мотострелковый взвод на боевых машинах пехоты переправился на другой берег и пресек действия диверсионной группы.
Затем специалисты дорожно-комендантского батальона возвели средний, 200-метровый автодорожный разборный мост, тем самым восстановив движение на условно поврежденной переправе и обеспечив прохождение техники.