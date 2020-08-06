«Океанский щит-2020»: корабли ВМФ России выполнили боевые упражнения на Балтике

Силы Военно-Морского Флота России в ходе учений «Океанский щит-2020» на Балтике, которые проходят под руководством Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова отработали ряд задач по организации противолодочной, противовоздушной обороны с выполнением торпедных и артиллерийских стрельб в морских полигонах Балтийского флота.

Наряду с этим экипажи боевых кораблей флотов, в рамках учений, отрабатывали элементы по совместному маневрированию, упражнения по постановке радиоэлектронных помех, а также корабельные тренировки, такие как борьба за живучесть на ходу.

«Учения «Океанский щит» продолжаются. По их завершению все результаты будут проанализированы и доведены до командования флотов», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

В масштабных учениях «Океанский щит» задействованы корабли ВМФ, ранее принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Это более 30 кораблей различных классов, Морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.