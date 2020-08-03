«Океанский щит-2020»: морской десант провел учения по высадке на необорудованное побережье в Калининградской области

В рамках военно-морских учений «Океанский щит-2020» в Калининградской области на полигоне «Хмелевка» было проведено учение разнородной группировки сил Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Сначала минно-тральные группы Балтийского флота обеспечили противоминную высадку морского десанта. Затем на береговую линию с помощью поисково-спасительных вертолетов Ка-27ПС были высажены группы разграждения инженерных подразделений. Они проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря.

Высадка десанта производилась с больших десантных кораблей «Королев», «Минск», «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также десантных катеров на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь».

При огневой поддержке корабельной ударной группы флота, на берег более 25 единиц бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмового батальона соединения морской пехоты Балтийского флота.

На побережье флотского полигона подразделения морской пехоты, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и нанесения ударов по обороняющимся силам.

В учениях было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, 18 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота, более 30 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений, а также порядка двух тысяч военнослужащих.

Военно-морские учения «Океанский щит-2020» начались под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Они традиционно проводятся после Главного военно-морского парада для проверки группировки Балтийского флота к фактической подготовленности к решению задач по предназначению.