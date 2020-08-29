На форуме «Армия» обсудили будущее искусственного интеллекта

Минобороны России идет в авангарде технологического развития и эти достижения не должны быть доступны только для военных, ими должны пользоваться все.

Об этом заявил первый заместитель министра оборонного ведомства Руслан Цаликов на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020».

На форуме представлена целая линейка высокотехнологической продукции. С помощью USB-накопителя, например, можно диагностировать серьезное заболевание. Устройство считывает снимок легких, обрабатывает его и сообщает врачу о возможных отклонениях. Система может даже предложить варианты лечения.

«Онкологические заболевания, сердечнососудистые заболевания - это все реализуется на этом устройстве. Это специальное программное обеспечение, разрабатываемое совместно с медиками, которое позволяет анализировать конкретные медицинские снимки», - объяснил заместитель генерального директора по развитию компании-разработчика Алексей Мохнаткин.

Флешка - электронная медицинская карта уже работает в нескольких больницах. Разработчики предлагают внедрить комплексы и в военных госпиталях.

Искусственный интеллект сегодня в центре внимания деловой части форума «Армия». Ведущие российские инженеры, ученные и эксперты обсуждают развитие этого перспективного направления. Пропускная система с распознаванием лиц, нейронные сети управляющие военной техникой - совсем скоро это станет повседневностью.

«Прорабатывается вопрос информационного доступа к результатам проведенных исследований и разработок в области искусственного интеллекта. Речь идет о создании межведомственного информационного ресурса передовых технологий, в частности искусственного интеллекта», - рассказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Андрей Гончаров.

Яркий пример применения новейших технологий в укреплении безопасности государства - Национальный центр управления обороной. Мощнейший программно-аппаратный комплекс следит за всеми процессами российской армии – производством и поставкой военной техники или строительством стратегических объектов.

За искусственным интеллектом - будущее. И пользоваться им, по мнению первого замминистра обороны Руслана Цаликова, должен каждый.

«Искусственный интеллект - он не для "военки" и не для "гражданки" - он для людей, а люди есть и в военном секторе, и в гражданском. Мы идем в авангарде технологического развития. Это означает, что это только для военных? Конечно же нет. Это для страны», - подчеркнул Цаликов.

Но все же искусственный интеллект не должен заменить человека, а должен стать его помощником. Его развитием сейчас занимаются лучшие умы.

Например, Техуниверситет имени Баумана совместно с Минобороны планируют создать в Арктике аэродром изо льда, который не растает. Полосу покроют реагентами, а за трещинами будут следить сенсоры, которые предупредят об изменениях на площадке.

«Мы делаем это комплексно. Модифицируем лед, оснащаем системами видения - это все непростые задачи и мало кто в мире это решит. Нам поставлена такая задача и мы это делаем», - заявил ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров.

В министерстве обороны планируют создать специальную базу, в которой будут собраны данные от разработчиков искусственного интеллекта. В будущем проекты, которые пройдут экспертизу, будут испытаны в военном технополисе «ЭРА».