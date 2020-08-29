Покоритель сложных территорий: на форуме «Армия-2020» представили новый снегоболотоход

Уникальный автомобиль – снегоболотоход нового поколения – создали в Военно-промышленной компании. В эти дни его представили на форуме «Армия-2020».

Еще три месяца назад машина только стояла на конвейере.

«Грузоподъемность пять тонн. Созданная по заказу Минпромторга, эта машина имеет будущее во всех труднопроходимых местах нашей страны», - рассказал заместитель гендиректора компании Александр Береговой.

У автомобиля нет ни одной импортной комплектующей: установлены мотор и трансмиссия, изготовленные в Ярославле, гусеницы также производятся на российских предприятиях.

На форуме компания также представила два военных автомобиля «Атлет». Один из них изготовлен по заказу Минобороны, другой будет поставляться на экспорт.