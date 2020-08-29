Улучшенные броня и мощь: на форуме «Армия-2020» представили два военных авто «Атлет»

Сразу два автомобиля «Атлет» в этом году представила Военно-промышленная компания на форуме «Армия-2020». Первая версия разрабатывалась по заказу Минобороны, а второй вариант предназначен для экспорта, рассказал заместитель гендиректора компании Александр Береговой.

«Первый автомобиль создавался по заказу Министерства обороны, он практически завершил свои испытания и в следующем году будет готов выходить уже на заказ... В то время как второй - экспортный вариант этого бронеавтомобиля. Практически тактико-технические характеристики данных автомобилей одинаковы», - пояснил он.

Однако некоторые отличия все же имеются. В автомобиле для военнослужащих установлен пятый класс защиты, есть удобный вместительный салон, мощность - 240 лошадиных сил. В экспортной версии броня разнесенная и практически уже относится к шестому классу защиты, уточнил Береговой.

Ранее на форуме представили ружье против дронов – подавитель связи ЛПД-800. Оно позволяет поражать беспилотники в радиусе одного километра.