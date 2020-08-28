«Глубина» не страшна: россияне бьют рекорды АрМИ в конкурсе военных водолазов

Сборная России устанавливает новые рекорды на Международных армейских играх. Конкурс «Глубина», который проходит в Севастополе, не стал исключением. В этот раз внимание было приковано не только к россиянам, как к фаворитам, но и к соперниками из Африки.

Итоги первого соревновательного дня в Севастополе - упражнение «Оказание помощи на воде» без штрафных очков выполнили все играющие команды. Лучшее время в этой дисциплине показали россияне.

Счет тут шел на секунды. На кону жизнь условного утопающего. Его необходимо как можно быстрее достать из воды и оказать первую медицинскую помощь. Рекорд этого испытания также принадлежит сборной России и составляет полторы минуты.