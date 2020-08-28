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Гонка по бездорожью: под Воронежем прошел очередной этап конкурса АрМИ «Мастера автобронетанковой техники»

Даниил Левин
06:47 28.08.2020
Участникам гонки на внедорожниках пришлось преодолевать ямы со щебнем, грязевые участки и даже брод.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Воронежской области участники АрМИ преодолели трассу с препятствиями на внедорожниках. Гонка шла на время, но, чтобы победить, просто жать на педаль газа было недостаточно. На этом этапе состязания также важны тактика и холодный расчет.

Протяженность полосы препятствий составляет несколько сотен метров. И далеко не каждый внедорожник может ее преодолеть. Яма с щебнем, металлические трубы, резиновые покрышки, грязевой участок и, наконец, брод - все это неотъемлемая часть индивидуальной гонки на внедорожниках конкурса «Мастера автобронетанковой техники». Также, по условиям, водитель должен выполнять сразу все функции экипажа.

В какой-то момент у представителя Китая пробило колесо. На замену ушло драгоценное время. После финиша сослуживцам пришлось утешать товарища.

Отечественный внедорожник преодолел все препятствия. Лишь при пересечении брода машина внезапно заглохла. К счастью, всего на несколько секунд.

Капитан российской команды Александр Клименков, который до соревнований тренировал подопечных, а во время - поддерживает их морально, сам шофер уникальный. Он с легкостью управляет и грузовиком, и внедорожником, и даже кабриолетом Aurus - во время Парада на Красной площади.

«Каждый момент сложен по-своему, волнителен по-своему. Поэтому эмоции что от Aurus, что от соревнований - совершенно разные. Но опять же, что там, что здесь, если так можно провести сравнение, на тебя смотрит вся страна. А если это касается международных армейских игр, на тебя смотрит весь мир», - говорит он.

Очень достойно выступают наши военнослужащие под руководством капитана Клименкова на трассе в Острогожске. В индивидуальной гонке первое место занимает российский прапорщик. Сборная - победительница соревнований будет определена совсем скоро в эстафете.

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