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Гигант среди беспилотников: новейший аппарат «Гелиос-РЛД» презентовали на форуме «Армия-2020»

Анна Касаткина
01:50 28.08.2020
Задача «Гелиоса» - выполнение задач дальнего радиолокационного дозора в северных арктических районах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Нового гиганта среди беспилотников - «Гелиос-РЛД» - на форуме «Армия-2020» представил Центр перспективных исследований АО «Кронштадт». Размах крыла аппарата составляет 30 метров, а взлетная масса – свыше пяти тонн.

Задача «Гелиоса» - выполнение задач дальнего радиолокационного дозора в северных арктических районах, рассказал телеканалу «Звезда» директор центра Владимир Воронов.

«Несколько аппаратов такого класса способны создать сплошное радиолокационное покрытие для предупреждения о внезапном ракетном нападении», - пояснил он.

Размах крыла «Гелиоса» равен 30-ти метрам, взлетная масса более пяти тонн, масса полезной нагрузки - свыше одной тонны.

Ранее в компании-разработчике рассказали, что по сравнению с предыдущими беспилотными летательными аппаратами у новой разработки значительно увеличены дальность и время полетов.

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