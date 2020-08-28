Гигант среди беспилотников: новейший аппарат «Гелиос-РЛД» презентовали на форуме «Армия-2020»
Нового гиганта среди беспилотников - «Гелиос-РЛД» - на форуме «Армия-2020» представил Центр перспективных исследований АО «Кронштадт». Размах крыла аппарата составляет 30 метров, а взлетная масса – свыше пяти тонн.
Задача «Гелиоса» - выполнение задач дальнего радиолокационного дозора в северных арктических районах, рассказал телеканалу «Звезда» директор центра Владимир Воронов.
«Несколько аппаратов такого класса способны создать сплошное радиолокационное покрытие для предупреждения о внезапном ракетном нападении», - пояснил он.
Размах крыла «Гелиоса» равен 30-ти метрам, взлетная масса более пяти тонн, масса полезной нагрузки - свыше одной тонны.
Ранее в компании-разработчике рассказали, что по сравнению с предыдущими беспилотными летательными аппаратами у новой разработки значительно увеличены дальность и время полетов.