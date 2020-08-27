Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море

Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер (АПККР) «Омск» провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морским целям, согласно плану военно-морских учений «Океанский щит - 2020» и тактических учений ТОФ с группировкой сил в дальней морской зоне. Общее руководство действиями сил с борта корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов» осуществлял главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» произвел запуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Вулкан», а АПККР «Омск» атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой «Гранит». По данным объективного контроля обе ракеты успешно достигли мишеней на дистанциях свыше 450 и 320 километров соответственно.

Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали 15 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации ТОФ.