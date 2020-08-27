Грозный «Орион»: на форуме «Армия-2020» представлен новейший БПЛА

На форуме «Армия -2020» представлен беспилотный летательный аппарат «Орион». Он разработан компанией «Кронштадт» по заказу Министерства обороны Российской Федерации.

«Это первый отечественный аппарат такого класса, поставленный в войска. Он прошел государственные испытания, готовится его серийное производство», - рассказал директор Центра перспективных исследований АО «Кронштадт» Владимир Воронов.

Так же было продемонстрировано вооружение «Ориона», которое он может использовать в реальных боевых условиях.

«Представлены авиационные средства поражения, класса воздух-земля, для выполнения этим летательным аппаратом разведовательно-ударных задач», - добавил Воронов.

Более точные характеристики вооружения БПЛА Владимир Воронов раскрывать не стал, но заявил, что подготовлена целая линейка малогабаритных, высокоточных средств поражения, среди которых корректируемые авиабомбы, разработанные специально для применения с этого беспилотника.