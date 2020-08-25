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МО РФ на форуме «Армия-2020» заключило контракты на сумму более 1 трлн рублей

Иван Линдеманн
17:10 25.08.2020
Замглавы оборонного ведомства Алексей Криворучко отметил, что российская армия получит более 500 новых образцов техники, свыше 80 тысяч ракет и боеприпасов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Министерство обороны России на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» подписало 41 контракт на общую сумму свыше 1,16 трлн рублей.

«Сегодня вручены 17 (заключенных заранее) и подписаны 24 государственных контракта с 30 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1,16 трлн рублей»,  - рассказал замглавы оборонного ведомства Алексей Криворучко.

Он отметил, что по условиям контрактов российская армия получит более 500 новых образцов техники, свыше 80 тысяч ракет и боеприпасов.

Кроме того, будет проведен ремонт с последующей модернизацией более 100 единиц вооружения. В том числе речь идет о капитальном ремонте танков Т-80БВ, модернизации атомного крейсера «Адмирал Нахимов» и восстановлении целого ряда самолетов.

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