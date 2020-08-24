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Сквозь огонь и воду: кадры из зоны «техногенной аварии» конкурса «Безопасная среда-2020»

Анна Касаткина
05:02 24.08.2020
Военнослужащие из девяти стран проходят испытания на полигоне в Ярославской области.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Ярославской области стартовал конкурс «Безопасная среда-2020» в рамках Армейских международных игр. Впервые в нем участвуют команды сразу из девяти стран.

Военнослужащие России, КНР, Беларуси, Армении, Вьетнама, Узбекистана, Лаоса, Камбоджи и Мозамбика проходят испытания на полигоне «Песочное» учебного центра Военной академии РХБ защиты. Трассы полигона имитируют зону техногенной аварии.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета».

Во время первого экипажи преодолеют препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, выполнят поиск радиоактивных источников, химическую разведку и специальную обработку, пройдут огненно-штурмовую полосу – всего более 20 нормативов. Водителям разведывательных химических машин РХМ-4 предстоит продемонстрировать навыки вождения на замкнутом маршруте протяженностью 5,5 км.

На этапе огневой подготовки участники продемонстрируют умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность стрельбы.

В ходе самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Специальный маршрут также оборудован площадками для отбора проб условно зараженного грунта. Он позволит участникам показать умения в обнаружении радиоактивных источников на местности и на технике, отравляющих веществ в воздухе. Соревнования завершатся 29 августа.

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