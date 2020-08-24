Истребитель Су-27 перехватил самолеты США, Швеции и ФРГ над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 перехватил иностранные самолеты, летевшие над нейтральными водами Балтийского моря в сторону границы РФ. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«24 августа 2020 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели», - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

«Экипаж российского истребителя последовательно идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции и самолет базовой патрульной авиации "Орион" ВМС ФРГ. При этом, последний в целях достижения скрытности подлета к государственной границе Российской Федерации, совершал полет над морем на малой высоте - 500 м и малой скорости - 250 км/ч», - добавили в Центре.

После разворота иностранных самолетов от границы РФ истребитель вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.

Первый прототип самолета носил индекс Т-10. По кодификации НАТО - Flanker-A. В дальнейшем были созданы модификации Су-27СМ, Су-27М, Су-27СМ3, Су-27П (перехватчик), экспортные версии Су-27СК и Су-27СКМ. Двухместная версия самолета - Су-27УБ (учебно-боевой).

Благодаря крайне удачной конструкции планера в Советском Союзе и затем в России на базе Су-27 создано несколько модификаций, которые относятчя в том числе к поколению 4++ и считаются одними из самых современных самолетов в мире.