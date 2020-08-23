Шойгу осмотрел выставку новейшей авиатехники перед открытием форума «Армия-2020»
После осмотра министром, экипажи самолетов Су-57 и МиГ-35 продемонстрировали в воздухе летные возможности техники.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Министр обороны России Сергей Шойгу перед открытием форума «Армия-2020» осмотрел выставку новейшей авиатехники. Представители предприятий оборонно-промышленного комплекса показали многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ и перспективный тяжелый беспилотник «Охотник».
Министр также ознакомился с беспилотником «Альтиус», истребители Су-35С и МиГ-35, вертолеты Ка-52К, Ми-28Т, Ми-171Ш.
После осмотра экипажи самолетов Су-57 и МиГ-35 продемонстрировали в воздухе летные возможности техники.