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Шойгу осмотрел выставку новейшей авиатехники перед открытием форума «Армия-2020»

Ирина Егорова
10:43 23.08.2020
После осмотра министром, экипажи самолетов Су-57 и МиГ-35 продемонстрировали в воздухе летные возможности техники.
Шойгу осмотрел выставку новейшей авиатехники перед открытием форума «Армия-2020»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны России Сергей Шойгу перед открытием форума «Армия-2020» осмотрел выставку новейшей авиатехники. Представители предприятий оборонно-промышленного комплекса показали многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ и перспективный тяжелый беспилотник «Охотник».

Министр также ознакомился с беспилотником «Альтиус», истребители Су-35С и МиГ-35, вертолеты Ка-52К, Ми-28Т, Ми-171Ш.

После осмотра экипажи самолетов Су-57 и МиГ-35 продемонстрировали в воздухе летные возможности техники.

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