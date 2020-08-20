Посадка на грунт и проход на малой высоте: кадры полетов Ил-76 и Ан-22 под Тверью

В Тверской области в соединении военно-транспортной авиации на аэродроме Мигалово прошли командирские полеты, в которых были задействованы более десяти самолетов Ил-76МД и Ан-22 «Антей».

Особенность данных полетов заключается в том, что в них принимает участие весь руководящий состав соединения, с целью отработки методики сложных элементов полетов для последующего обучения молодых специалистов, в число которых входят и выпускники вузов 2020 года.

«Полеты прошли без замечаний, все цели и задачи были достигнуты в полном объеме. Летная выучка руководящего состава соединения находится на высоком уровне», - заявил после окончания полетов командир соединения гвардии полковник Игорь Матвеев.

В ходе летных смен были отработаны различные элементы боевой подготовки, включая взлет и посадку на грунт, имитацию отказа двигателя и посадку с выключенным двигателем, а также посадку по приборам.