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Десантники из 11 стран мира готовятся принять старт в Международном этапе конкурса «Десантный взвод»

Лина Давыдова
03:00 20.08.2020
Конкурс «Десантный взвод» пройдет в Пскове с 23 августа по 3 сентября.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Псковской области готовятся к международному этапу конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», который проводится в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020.

На минувшей неделе все команды прибыли авиационным транспортом на аэродром Кресты в Пскове, где по традиции их встретили хлебом и солью. Затем  все участники приступили к подготовке.

Всего в конкурсе принимают участие более 200 военнослужащих из 11 стран: Алжира, Белоруссии, Китая, Судана, Намибии, Конго, Мали, Камбоджи, Таджикистана, Экваториальной Гвинеи и Никарагуа.

Все прибывшие команды, уложив парашютные системы, ознакомились с порядком проведения первого этапа, в ходе которого совершили прыжок с парашютом, осуществили сбор на площадке приземления и преодолели марш-бросок протяженностью 10 километров.

Также была проведена пристрелка и приведение к нормальному бою стрелкового оружия и гранатометов. Все участники выступят с российскими 5,45-мм автоматами АК-74М и гранатометами РПГ-7Д, команда Китая, по традиции, выступит с автоматами QBZ китайского производства.

В это же время экипажи команд на полигоне в Струги Красные провели прием боевой техники, на которой им предстоит выступать. Впервые за шестилетнюю историю конкурса «Десантный взвод» команда из Китая выступит на боевых машинах десанта БМД-2 российского производства.

Открытие конкурса состоится в воскресенье, 23 августа.

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