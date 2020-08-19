На 25 полигонах и 16 аэродромах: в ЮВО проходят масштабные военные учения

Проложить дорогу для автоколонн, под плотным огнем диверсионных групп - это одна из задач, поставленных перед подразделениями материально- технического обеспечения в ходе масштабных спецучений, которые проходят на 25 полигонах Южного округа.

Два бомбардировщика СУ-34 без нанесли ракетные удары по железнодорожному мосту через Волгу. Транспортное сообщение на южном, стратегически важном направлении было прервано. Условный противник нанес удары в центральную часть моста. Военные всего за несколько часов восстановили переправу.

Расстояние от одного берега Волги до другого в этом участке реки - больше километра. Специалисты материально-технического обеспечения, использовали наплавной мост, чтобы как можно скорее восстановить движение.

Диверсионные группы в это время и в воздухе и на земле регулярно пытались сорвать возведение временного моста. Здесь в дело вступила военная полиция, которая помогла отразить нападение.

Не много времени понадобилось специалистам МТО, чтобы восстановить движение после авианалета условного противника, и вот по переправе пошел поезд.

Эти учения - возможность проверить службу материально-технического обеспечения в практически экстремальных условиях. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков лично следит за ходом спецучений.

Учения сил МТО идут одновременно в Астраханской и Ростовской области, на Кубани и в Крыму. В масштабных маневрах задействованы почти шесть тысяч военнослужащих и 750 единиц военной и специальной техники.