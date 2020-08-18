Армия Ситуация в Сирии Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии Андрей Аркадьев Еще двое военнослужащих получили ранения. © Фото: Carol Guzy, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Старший военный советник в звании генерал-майора погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «18 августа с. г. в Сирийской Арабской Республике при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от г. Дейр эз-Зор на обочине по ходу движения автомобилей произошло срабатывание самодельного взрывного устройства», - говорится в сообщении. В руководстве Минобороны России пообещали оказать семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку. Министром обороны Российской Федерации офицер представлен к государственной награде посмертно, добавили в военном ведомстве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует