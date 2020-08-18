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Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии

Андрей Аркадьев
18:24 18.08.2020
Еще двое военнослужащих получили ранения.
Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии
© Фото: Carol Guzy, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Старший военный советник в звании генерал-майора погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«18 августа с. г. в Сирийской Арабской Республике при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от г. Дейр эз-Зор на обочине по ходу движения автомобилей произошло срабатывание самодельного взрывного устройства», - говорится в сообщении.

В руководстве Минобороны России пообещали оказать семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку. Министром обороны Российской Федерации офицер представлен к государственной награде посмертно, добавили в военном ведомстве.

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