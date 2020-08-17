В Астраханской области стартовали учения ОДКБ «Эшелон-2020»

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр стартовали учения с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Эшелон-2020».

В мероприятиях задействованы сотни единиц техники, принимают участие около тысячи человек. Военнослужащим предстоит отточить практику погрузки и выгрузки техники, а также оперативно эвакуировать и при необходимости отремонтировать поврежденную в ходе боев технику.

В течение трех дней на полигоне будут отработаны вопросы материально-технического обеспечения формирований Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в ходе перегруппировки и совместной операции по локализации вооруженного приграничного конфликта.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Таджикистан, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.