Воины крылатой пехоты: как прошли торжества в честь 90-летия ВДВ в Алабино

Элите российской армии - Воздушно-десантным войскам исполняется 90 лет. И хотя официально праздник завтра, но торжества уже начались.

Стрельба и взрывы, вертолеты, боевые машины, бронеавтомобили, - всю силу, мощь и навыки накануне юбилея продемонстрировали десантники. Насыщенная и масштабная программа выступлений развернулась на площадке полигона Алабино, у подножия Кургана Славы. Воинов-десантников поздравил Министр обороны России Сергей Шойгу.

«Во все времена войнам крылатой пехоты доверяли самые сложные и ответственные задачи, которые они решали четко, оперативно и слаженно. Безупречная выучка, доблесть и несгибаемая воля десятников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага. Сегодня Воздушно-десантные войска – это высокомобильный род войск, оснащенный новейшим вооружением и техникой, способным оперативно выполнять задачи любой сложности. Уверен так будет и впредь. Товарищи, поздравляю всех с Днем Воздушно-десантных войск!», - сказал Министр обороны Сергей Шойгу.

За выступлениями десантников наблюдали сотни зрителей, ветераны, родственники военнослужащих. Среди почетных гостей - представители Вооруженных сил других государств. Десантники в очередной раз доказали, что девиз – «никто кроме нас», - полностью соответствует духу и предназначению ВДВ.

Зрители с восторгом наблюдали за выучкой десантников: каждый из них в совершенстве владеет любым оружием и умеет управлять любым видом техники. Десантирование 12 парашютистов – символично. Ведь именно в таком составе 90 лет назад, в 1930 году под Воронежем, высадился первый в истории десант ВДВ. С этого момента советские и российские десантники гордо несут флаг Воздушно-десантных войск. Их заслужено считают элитой Вооруженных сил России.

Все виды вертолетов, военно-транспортные самолеты - ВДВ продемонстрировали элементы захвата рубежей, наступательных операций. На полигоне - самые современные образцы военной техники, которые уже состоят на вооружении или только планируются к поставкам в войска.

Десантируемые платформы теперь управляемы и могут приземляться с точностью до метра. Командиры используют портативные комплексы управления и связи «Стрелец», с помощью которых можно навести огонь артиллерии, отправить приказ выдвинуться подразделению к той или иной цели. Экипажи БМД сорвали аплодисменты восторженных зрителей за самый настоящий вальс на боевых машинах десанта. А в финале праздничного шоу – транспортные Ил-76 расцвечивают небо над полигоном в цвета российского триколора.